Папа римский Лев: «Наши надежды побуждают сделать мир спорта ареной, где человеческие ценности воплощаются и передаются другим ради созидания лучшего мира»
Папа римский Лев призвал атлетов использовать спорт для созидания лучшего мира.
14 июня понтифик обратился к участникам Юбилея спорта и международной встречи «Импульс надежды» в Риме.
«Спорт пронизан надеждой. Он предполагает стремление к цели, постоянное желание улучшить результаты и умение сотрудничать с другими в команде.
В то же время наши самые глубокие надежды побуждают сделать мир спорта ареной, где подлинно человеческие и христианские ценности воплощаются и передаются другим ради созидания лучшего мира», – сказал папа римский в обращении.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Vatican News
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