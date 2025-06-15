Папа римский Лев: «Наши надежды побуждают сделать мир спорта ареной, где человеческие ценности воплощаются и передаются другим ради созидания лучшего мира»

Папа римский Лев призвал атлетов использовать спорт для созидания лучшего мира.

14 июня понтифик обратился к участникам Юбилея спорта и международной встречи «Импульс надежды» в Риме.

«Спорт пронизан надеждой. Он предполагает стремление к цели, постоянное желание улучшить результаты и умение сотрудничать с другими в команде.

В то же время наши самые глубокие надежды побуждают сделать мир спорта ареной, где подлинно человеческие и христианские ценности воплощаются и передаются другим ради созидания лучшего мира», – сказал папа римский в обращении.