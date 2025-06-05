Российский паралимпиец Петр Михальков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Италии

Российский паралимпиец Михальков примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги».

Спортсмен выступает в беге и прыжках в длину. Он является победителем и призером российских и международных турниров.

«По приглашению Итальянской федерации паралимпийских видов спорта в забеге паралимпийцев на итальянском этапе соревнований Бриллиантовой лиги примет участие российский паралимпиец Петр Михальков.

Он опытный спортсмен, почти 10 лет входит в состав сборной России, победитель международных соревнований и призер чемпионата Европы. Сейчас Петр уже прибыл в Рим и будет готовиться к старту.

По программе забег состоится завтра в 21:30 по московскому времени. Желаем ему успеха и будем следить за его выступлением», – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Этап в Риме пройдет 6 июня. Российский спортсмен будет соревноваться в нейтральном статусе.