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Россиянин Михальков выступил на этапе «Бриллиантовой лиги». Он занял 4-е место в забеге паралимпийцев на 100 м

Российский паралимпиец выступил на этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

6 июня этап соревнований проходил в Риме. Россиянин Петр Михальков стал четвертым в забеге на 100 метров (класс T64, атлеты с протезами нижних конечностей), показав результат 11,68 секунды.

Победил итальянец Максель Амо Ману (11,05), второе и третье места заняли представители Нидерландов – Леви Влот (11,48) и Пьерлуиджи Бомберг (11,53).

Михальков выступал в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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Петр Михальков
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