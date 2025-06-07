Россиянин Михальков выступил на этапе «Бриллиантовой лиги». Он занял 4-е место в забеге паралимпийцев на 100 м
Российский паралимпиец выступил на этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
6 июня этап соревнований проходил в Риме. Россиянин Петр Михальков стал четвертым в забеге на 100 метров (класс T64, атлеты с протезами нижних конечностей), показав результат 11,68 секунды.
Победил итальянец Максель Амо Ману (11,05), второе и третье места заняли представители Нидерландов – Леви Влот (11,48) и Пьерлуиджи Бомберг (11,53).
Михальков выступал в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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