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Екатерина Конева: «О завершении карьеры задумываюсь. Просто думаю, как это будет, что со мной будет, буду ли я в депрессии»

Легкоатлетка Екатерина Конева поделилась мыслями о завершении спортивной карьеры.

Спортсменке 36 лет, она является чемпионкой мира и Европы в тройной прыжке в залах. 

— О завершении карьеры не задумываетесь еще?

— Задумываюсь.

— Что думаете?

— Просто думаю, как это будет, что со мной будет, буду ли я в депрессии. Но я понимаю, что, естественно, буду в депрессии, потому что каждый раз, когда я думаю об этом, дома что‑то происходит, поэтому не хочу сейчас во время сезона об этом думать.

Понимаю, что этот момент настанет, это никуда не денется, я не вечная. Мне уже немало лет, поэтому, конечно же, рано или поздно это будет. А что со мной будет? Если кого‑то моя судьба будет волновать, он позвонит и спросит: «Кать, как ты вообще? Плохо тебе или нет?»

— Хотели бы быть тренером в дальнейшем?

— Да, вполне возможно. Мне нравится, я и сейчас практикую, и в группе подсказываю, и сама порой тренируюсь по своим планам. Это уже давно происходит, поэтому ощущаю себя и действующим спортсменом, и действующим тренером. Я не хожу и не кричу: «Я тренер!»

Когда я поехала в Хабаровск, мне пришлось тренироваться самой, потому что у нас с тренером была разница семь часов. Естественно, мне нужно было писать планы, чтобы не будить его. Так и получилось, — сказала Конева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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