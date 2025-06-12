Оргкомитет «Игр на стероидах»: «Спортсмены из России могут носить символику своей страны, а в случае победы может быть исполнен их гимн»

Спортсмены из России смогут выступить на Enhanced Games под своим флагом.

Об этом заявили в пресс-службе турнира.

Enhanced Games («Расширенные игры») пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. На этих соревнованиях не будет допинг-контроля, поэтому в СМИ турнир неофициально называют «Играми на стероидах».

«Что касается спортсменов из России и Белоруссии, то мы приветствуем всех, кто пройдет нашу научную и спортивную квалификацию, независимо от национальности. Они могут носить символику своей страны, а в случае победы может быть исполнен их гимн.

Наш приоритет – прославлять индивидуальное мастерство и достижения, ставшие возможными благодаря науке.

Наша организация работает на основе фундаментального принципа научного сотрудничества и индивидуальных спортивных достижений. Поэтому мы не выносим решения о национальном статусе и не участвуем в политических решениях, касающихся национального представительства, как это могли бы сделать такие организации, как МОК», – заявили в пресс-службе турнира. Enhanced Games.