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Тихонов об «Олимпиаде на стероидах»: «Пусть американцы травятся на здоровье и соревнуются между собой – с теми, кому это разрешено»

Александр Тихонов поделился мнением о проведении «Олимпиады на стероидах».

В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут Enhanced Games («Расширенные игры»), где не будет допинг-контроля. В СМИ соревнования неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

«Я согласен с позицией РУСАДА и WADA и категорически против легализации допинга. Пусть американцы травятся на здоровье и соревнуются между собой – с теми, кому это разрешено.

Возможно, современная молодежь воспримет это иначе. Я хорошо помню старый опрос: респондентам задавали вопрос – согласились бы они принимать допинг, если это гарантирует золотую медаль, но после этого они умрут. И многие ответили: «Да». Я это запомнил.

Не исключаю, что в будущем возможен отток спортсменов с Олимпийских игр и других крупных турниров в так называемые «Игры на стероидах».

Я бы давно дисквалифицировал всех норвежцев. У них на финише – сопли по десять сантиметров. Норвежцы просто уже вымирают», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Расширенные Игры (Enhanced Games)
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