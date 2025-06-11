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Дегтярев – о возвращении UFC в Россию: «Важно то, как они будут соблюдать наше законодательство»

Михаил Дегтярев оценил перспективы возвращения турниров UFC в Россию.

«Возвращение каких-то брендов, пусть и популярных, – это их дело. Важно то, на каких условиях они вернутся и как они будут соблюдать российское законодательство», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведет работу над возвращением UFC в Россию.

Возвращение UFC в Россию – реальность. Каким оно будет?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
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