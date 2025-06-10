Прыгун в высоту Иванюк пропустит соревнования в июне из-за травмы ноги

Прыгун в высоту Илья Иванюк пропустит соревнования в июне из-за травмы ноги.

«К сожалению, перед командным чемпионатом России в Сочи я получил травму ноги, июнь, видимо, мне придется отдыхать.

На этой неделе я постараюсь выяснить окончательный диагноз, после чего разработаем схему восстановления», – рассказал бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Иванюк .

На турнире в Сочи Иванюк занял второе место с прыжком на 2,19 метра.