Прыгун в высоту Иванюк пропустит соревнования в июне из-за травмы ноги
Прыгун в высоту Илья Иванюк пропустит соревнования в июне из-за травмы ноги.
«К сожалению, перед командным чемпионатом России в Сочи я получил травму ноги, июнь, видимо, мне придется отдыхать.
На этой неделе я постараюсь выяснить окончательный диагноз, после чего разработаем схему восстановления», – рассказал бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Иванюк.
На турнире в Сочи Иванюк занял второе место с прыжком на 2,19 метра.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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