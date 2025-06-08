  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Конева о проблемах с мотивацией: «У меня есть ребенок, которому я должна показывать пример. Хотя она уже все это видит и говорит, что никогда не будет спортсменом»
0

Конева о проблемах с мотивацией: «У меня есть ребенок, которому я должна показывать пример. Хотя она уже все это видит и говорит, что никогда не будет спортсменом»

Легкоатлетка Конева рассказала, как ищет мотивацию для продолжения карьеры.

Екатерине Коневой 36 лет, она является серебряным призером ЧМ-2013 в тройном прыжке. 8 июня она победила на мемориале Знаменских в Москве с результатом 14,07 м. 

— Каково вам соревноваться с иностранцами в Москве?

— Раньше и Гран‑при у нас был. Мне спокойно, я привыкла к прошлой жизни. Я помню, каково это, как прыгать, как выигрывать, занимать места и бороться. Для меня это не ново. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Очень рада, что приехали зарубежные спортсмены. Они составляют нам конкуренцию, это здорово. Надеюсь, что в дальнейшем чаще будут такие мероприятия. Конечно, хочется, чтобы нас все‑таки допустили. И сами бы уже ездили и выступали где‑то. Очень хорошо, что они с нами здесь сейчас.

— Нет ли у вас проблем с мотивацией?

— Честно, есть. Мне сегодня было очень тяжело собраться. Понимаю, что есть соперники, а я пришла как на тренировку. Может быть, это в связи с погодой. Было сложно собрать мысли в кучу.

— Как боретесь с этими проблемами?

— Мне кажется, это само собой внутри происходит — щелкнет в какую‑то секунду. Где‑то попросил поддержки от трибун, где‑то тренер подыскал важные слова для тебя. Он же тоже видит, когда горит глаз, а когда уже не очень. Поэтому все равно находим в себе силы и мотивацию. У меня есть ребенок, которому я должна показывать пример. Хотя она уже все это видит и говорит, что никогда не будет спортсменом.

— Вы готовы еще тренироваться до следующей Олимпиады?

— Знаете, я даже не хочу загадывать. Вдруг завтра какие‑то планы поменяются, — сказал Конева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoсборная России жен
Мемориал братьев Знаменских
тройной прыжок
logoЕкатерина Конева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Крылов о планах побить рекорд России на 100 м: «Либо на чемпионате России, либо пораньше»
28 июня, 18:49
Аленичев о «Спартаке»: «Абсолютно верное решение оставить Станковича. Пришел бы другой иностранец, опять была бы перестройка»
98 июня, 18:41
Полина Ткалич: «В моей карьере были ужасно тяжелые препятствия, но я не привыкла сдаваться, расстраиваться. Все равно идешь вперед напролом»
8 июня, 18:32
Главные новости
Никитин о беге на 5000 м: «Буду работать над длинным финишем — не за 300 метров, а за тысячу или даже две»
сегодня, 16:19
Депутат Ревенко: «Недопустимы излишние поборы с родителей, чьи дети занимаются в спортивных секциях. Но здесь нужно подходить аккуратно»
12сегодня, 12:31
Прыгун в высоту Иванюк пропустит соревнования в июне из-за травмы ноги
сегодня, 06:29
Валерий Пронкин: «Мотивацию для себя нахожу очень легко. Планирую выступать до следующей Олимпиады»
сегодня, 06:25
Шубенков об «Олимпиаде на стероидах»: «В какой-то момент серьезно задумался об участии. 250 тысяч долларов призовых на дороге не валяются»
40вчера, 21:49
Бегунья Юшина рассказала, что на нее в ЮАР напали грабители с ножом: «Эти гондоны сразу дали деру, как позади меня начала сигналить полицейская машина»
60вчера, 12:57
Дегтярев о числе занимающихся спортом в РФ: «Поручение по 55% населения в 2024-м перевыполнено. Наша рабочая гипотеза – что статистика в цифрах верна»
115вчера, 12:27
Владимир Путин: «Международные спортивные организации ориентируются на политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма»
90вчера, 12:07
«Мы с правоохранительными органами увидели, что часть средств в федерациях ушла не туда». Дегтярев о причинах создания Российского спортивного фонда
7вчера, 11:59
Путин сегодня примет министра спорта РФ Дегтярева с докладом
93вчера, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
2вчера, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
2вчера, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
8вчера, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25