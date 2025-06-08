Конева о проблемах с мотивацией: «У меня есть ребенок, которому я должна показывать пример. Хотя она уже все это видит и говорит, что никогда не будет спортсменом»

Легкоатлетка Конева рассказала, как ищет мотивацию для продолжения карьеры.

Екатерине Коневой 36 лет, она является серебряным призером ЧМ-2013 в тройном прыжке. 8 июня она победила на мемориале Знаменских в Москве с результатом 14,07 м.

— Каково вам соревноваться с иностранцами в Москве?

— Раньше и Гран‑при у нас был. Мне спокойно, я привыкла к прошлой жизни. Я помню, каково это, как прыгать, как выигрывать, занимать места и бороться. Для меня это не ново. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Очень рада, что приехали зарубежные спортсмены. Они составляют нам конкуренцию, это здорово. Надеюсь, что в дальнейшем чаще будут такие мероприятия. Конечно, хочется, чтобы нас все‑таки допустили. И сами бы уже ездили и выступали где‑то. Очень хорошо, что они с нами здесь сейчас.

— Нет ли у вас проблем с мотивацией?

— Честно, есть. Мне сегодня было очень тяжело собраться. Понимаю, что есть соперники, а я пришла как на тренировку. Может быть, это в связи с погодой. Было сложно собрать мысли в кучу.

— Как боретесь с этими проблемами?

— Мне кажется, это само собой внутри происходит — щелкнет в какую‑то секунду. Где‑то попросил поддержки от трибун, где‑то тренер подыскал важные слова для тебя. Он же тоже видит, когда горит глаз, а когда уже не очень. Поэтому все равно находим в себе силы и мотивацию. У меня есть ребенок, которому я должна показывать пример. Хотя она уже все это видит и говорит, что никогда не будет спортсменом.

— Вы готовы еще тренироваться до следующей Олимпиады?

— Знаете, я даже не хочу загадывать. Вдруг завтра какие‑то планы поменяются, — сказал Конева.