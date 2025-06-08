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Эмилия Тангара: «Ближайшая цель — выполнить норматив на летний чемпионат мира. Верю, что еще будут международные соревнования»

Легкоатлетка Эмилия Тангара надеется на выступление на международных стартах.

Сегодня Тангара победила на дистанции 300 м с/б на мемориале братьев Знаменских в Москве. 

— Если честно, сегодня прошло не так, как я планировала. Мы пришли на разминку, была отличная погода, и я рассчитывала показать все, что у меня сегодня есть по силам. Но дождь и ветер внесли свои коррективы. К сожалению, пришлось осторожничать, потому что весьма травмоопасно бежать в дождь барьеры. Поэтому, к сожалению, не получилось реализовать все, что я могу сейчас показать.

— Относитесь к этому старту как к серьезным соревнованиям или больше как к празднику?

— И как к празднику, и как к серьезным соревнованиям, потому что мы соревнуемся не только с девчонками внутри страны. Также у нас здесь соперники из других стран, поэтому я воспринимаю как соревнования.

— Придает сил, что приехали спортсменки из других стран?

— Да, конечно. Больше интереса.

— Следите за международными стартами?

— Слежу, но не так, чтобы сильно погружаюсь. Если происходят какие‑то громкие события, то, конечно, наблюдаю за этим.

— Результаты не сравниваете?

— Нет, не сравниваю, потому что это разное — соревноваться здесь и там. Конечно, я вижу разницу, вижу, к чему стремиться. Но не думают о том, что если бы я сейчас была там, то так бы пробежала.

— Какая у вас сейчас ближайшая цель?

— Ближайшая цель — это выполнить норматив на летний чемпионат мира.

— Верите, что еще будут международные соревнования?

— Да, конечно, верю.

— Может, уверенность есть? 

— Уверенности нет, но вера есть, — сказала Тангара. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Бег
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