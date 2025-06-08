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Мемориал братьев Знаменских. Тангара, Ткалич, Конева, Прохорец, Крылов, Иванов, Масютенко одержали победы, другие результаты

В Москве прошел мемориал братьев Знаменских по легкой атлетике.

Мемориал братьев Знаменских

Москва

Женщины

100 м

1. Гарсиа Абреу Юнислейди (Куба) – 11,28

2. Юлия Караваева – 11,32

3. Кристина Макаренко – 11,37

100 м с/б

1. Эчасабаль Джоселин Лорета (Куба) – 13,09

2. Дарья Осипова – 13,15

3. Валерия Громова – 13,28

300 м с/б 

1. Эмилия Тангара – 40,24

2. Екатерина Беланович (Беларусь) – 40,49

3. Кристина Вершинина – 41,02

400 м

1. Полина Ткалич – 52,77

2. Валерия Савенкова – 52,93

3. Анна Садовничева – 53,12

800 м

1. Мария Прохорец – 2.01,87

2. Анастасия Мадышева – 2.02,78

3. Нигина Тухтаева – 2.03,00

3000 м с/п

1. Алемнат Валле (Эфиопия) – 9.20,08

2. Зериту Даба Бекеле (Эфиопия) – 9.27,64

3. Анастасия Красильникова – 9.41,24

Тройной прыжок 

1. Екатерина Конева – 14,07

2. Сали Сарр (Сенегал) – 13,73

3. Анастасия Кобылянская – 13,63

Ядро 

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 17,43

2. Алена Гордеева – 16,44

3. Елена Трус (Беларусь) – 16,36

Мужчины

100 м 

1. Константин Крылов – 10,14

2. Алексей Завалий – 10,29

3. Али Хаджи (Бахрейн) – 10,33

110 м с/б

1. Яндер Эррера (Куба) – 13,37

2. Артем Макаренко – 13,40

3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,54

300 м с/б

1. Федор Иванов – 35,45

2. Владимир Лысенко – 35,91

3. Эльмехди Димукрати (Марокко) – 36,34

400 м

1. Александр Масютенко – 45,39

2. Натаниэль Самсон (Нигерия) – 45,55

3. Даниил Вешняков – 45,75

1500 м 

1. Джопсат Санг Кипкируй (Кения) – 3.39,00

2. Дежене Тешоме (Эфиопия) – 3.39,58

3. Сализ Тексоз (Турция) – 3.40,82

4. Константин Холмогоров – 3.41,02

5000 м

1. Мубин Хаджи (Эфиопия) – 13.31,75

2. Ассефа Сисай Метабачев (Эфиопия) – 13.31,82

3. Владимир Никитин – 13.31,86

Тройной прыжок 

1. Дмитрий Чижиков – 16,69

2. Илья Телькунов – 16,66

3. Виталий Павлов – 16,38

Ядро 

1. Евгений Бриги (Беларусь) – 18,75

2. Максим Афонин – 18,32

3. Олег Томашевич (Беларусь) – 18,25

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Кристина Макаренко (Сивкова)
Эмилия Тангара
Константин Крылов
Дмитрий Чижиков
logoПолина Ткалич (Миллер)
Елена Трус
logoВиталий Парахонько
Олег Томашевич
Илья Телькунов
Федор Иванов
Александр Масютенко
Мария Прохорец
Максим Афонин
Константин Холмогоров
Анна Садовничева
logoЕкатерина Конева
Владимир Лысенко
Валерия Савенкова
Алена Гордеева
logoАлена Дубицкая
Анастасия Красильникова
Анастасия Мадышева
Артем Макаренко
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