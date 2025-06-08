Мемориал братьев Знаменских. Тангара, Ткалич, Конева, Прохорец, Крылов, Иванов, Масютенко одержали победы, другие результаты
Мемориал братьев Знаменских
Москва
Женщины
100 м
1. Гарсиа Абреу Юнислейди (Куба) – 11,28
2. Юлия Караваева – 11,32
3. Кристина Макаренко – 11,37
100 м с/б
1. Эчасабаль Джоселин Лорета (Куба) – 13,09
2. Дарья Осипова – 13,15
3. Валерия Громова – 13,28
300 м с/б
1. Эмилия Тангара – 40,24
2. Екатерина Беланович (Беларусь) – 40,49
3. Кристина Вершинина – 41,02
400 м
1. Полина Ткалич – 52,77
2. Валерия Савенкова – 52,93
3. Анна Садовничева – 53,12
800 м
1. Мария Прохорец – 2.01,87
2. Анастасия Мадышева – 2.02,78
3. Нигина Тухтаева – 2.03,00
3000 м с/п
1. Алемнат Валле (Эфиопия) – 9.20,08
2. Зериту Даба Бекеле (Эфиопия) – 9.27,64
3. Анастасия Красильникова – 9.41,24
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,07
2. Сали Сарр (Сенегал) – 13,73
3. Анастасия Кобылянская – 13,63
Ядро
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 17,43
2. Алена Гордеева – 16,44
3. Елена Трус (Беларусь) – 16,36
Мужчины
100 м
1. Константин Крылов – 10,14
2. Алексей Завалий – 10,29
3. Али Хаджи (Бахрейн) – 10,33
110 м с/б
1. Яндер Эррера (Куба) – 13,37
2. Артем Макаренко – 13,40
3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,54
300 м с/б
1. Федор Иванов – 35,45
2. Владимир Лысенко – 35,91
3. Эльмехди Димукрати (Марокко) – 36,34
400 м
1. Александр Масютенко – 45,39
2. Натаниэль Самсон (Нигерия) – 45,55
3. Даниил Вешняков – 45,75
1500 м
1. Джопсат Санг Кипкируй (Кения) – 3.39,00
2. Дежене Тешоме (Эфиопия) – 3.39,58
3. Сализ Тексоз (Турция) – 3.40,82
4. Константин Холмогоров – 3.41,02
5000 м
1. Мубин Хаджи (Эфиопия) – 13.31,75
2. Ассефа Сисай Метабачев (Эфиопия) – 13.31,82
3. Владимир Никитин – 13.31,86
Тройной прыжок
1. Дмитрий Чижиков – 16,69
2. Илья Телькунов – 16,66
3. Виталий Павлов – 16,38
Ядро
1. Евгений Бриги (Беларусь) – 18,75
2. Максим Афонин – 18,32
3. Олег Томашевич (Беларусь) – 18,25