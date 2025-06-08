Россияне Морозова и Волков стали призерами супермарафона на 90 км в ЮАР
Россияне Морозова и Волков стали призерами супермарафона в ЮАР.
Comrades Marathon
Квазулу-Натал, ЮАР
90 км
Женщины
1. Герда Стейн (ЮАР) – 5.51,19
2. Александра Морозова (Россия) – 5.55,56
3. Шелмист Муриуки (Кения) – 6.07
Мужчины
1. Тете Дижана (ЮАР) – 5.25,28
2. Пиет Виерсма (Нидерланды) – 5.25,33
3. Николай Волков (Россия) – 5.29,42
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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