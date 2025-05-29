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«Устал верить в чудеса». Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков завершил карьеру

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков завершил карьеру.

«Я написал заявление о завершении своей спортивной карьеры и отправил его, здоровье не позволяет мне соперничать с другими. Я пробовал подготовиться и к этому сезону, но практически на ровном месте опять получил травму. Видимо, тело говорит, что хватит мучить его. Было сначала желание хотя бы к командному чемпионату России подготовиться, но потом я понял, что это бессмысленно.

Я себя не ощущаю слабым, я сильный человек. Просто время подошло, рано или поздно любому спортсмену придется завершить свою карьеру. Наверно, лучше раньше уйти из спорта, чем позже. Мне кажется, я немного задержался, года три назад было бы вообще идеально закончить. Но я продолжал находиться в каких-то своих детских мечтах, наверно.

Если подводить итоги моей завершившейся карьеры, то я чего мог, того достиг. К сожалению, многое в моей карьере не от меня зависело. Я ни о чем не жалею и рад, что занимался легкой атлетикой. Не знаю, может быть, через какое-то время я займусь тренерской деятельностью. Но пока мне не хочется возвращаться в спорт, я очень устал от всего происходящего. Я понимаю, что все это не прекратится еще много лет.

Лично я сохранял мотивацию лет пять-шесть после того, как на российских легкоатлетов наложили санкции, а потом мне тоже стало неоткуда черпать моральные силы. С годами у меня копились проблемы со здоровьем, которые не позволяли добиваться прежних высоких результатов. И потом я уже не понимал, для чего мне нужно все это, хотя долго верил в наше возвращение на международные старты. Устал верить в чудеса, молодому это делать было проще, а с возрастом совсем по-другому голова начинает работать.

Сохраняю ли я чувство обиды на руководство международной федерации? Они делали и продолжают делать очень неприятные вещи в отношении нас. Но мы сами никак не можем на них повлиять, но понимаем, почему к нам так относятся», – сказал 34-летний Меньков.

Исинбаева с флагом, Путин на открытии, Малкин и Земфира* на трибуне. 10 лет назад ЧМ по легкой атлетике принимала Москва

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
травмы
прыжки в длину
logoАлександр Меньков
logoсборная России
World Athletics (IAAF)
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