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РУСАДА осудило проведение «Олимпиады на стероидах»: «Такие соревнования наносят непоправимый вред репутации спорта»

РУСАДА выступило с осуждением «Олимпиады на стероидах».

Первые в истории «Расширенные игры» (Enhanced Games), где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

В программу Enhanced Games войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешат использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA ранее осудило проведение «Расширенных игр». 

«Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выражает глубокую обеспокоенность в связи с объявлением о проведении в мае 2026 года в Лас-Вегасе (США) так называемых Enhanced Games («Расширенные игры»).

РУСАДА полностью поддерживает позицию WADA и разделяет мнение о недопустимости подобных инициатив, угрожающих здоровью спортсменов и подрывающих принципы честного спорта.

Опасная концепция Enhanced Games направлена на оправдание использования веществ, улучшающих спортивные результаты и запрещенных в спорте, под предлогом зрелищности и, в конечном счете, в угоду маркетинга.

Такие соревнования представляют прямую угрозу здоровью спортсменов и наносят непоправимый вред репутации спорта. Международная спортивная практика показала, что применение допинга может приводить к тяжелым, а порой и фатальным последствиям.

РУСАДА подчеркивает: участие в подобных мероприятиях несовместимо с принципами чистого спорта. <...> Призываем все заинтересованные стороны, включая органы исполнительной власти в сфере спорта, спортивные федерации, специалистов спортивной медицины, персонал спортсменов и, конечно же, самих спортсменов – осудить проведение подобных мероприятий. <...>

РУСАДА подтверждает свою готовность сотрудничать с международными партнерами в рамках координации действий по информационному сопровождению, тестированию и правовой оценке последствий участия в подобных проектах», – говорится в заявлении на сайте антидопингового агентства. 

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РУСАДА
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Расширенные Игры (Enhanced Games)
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