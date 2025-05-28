Амбассадоры РУСАДА выступили против «Олимпиады на стероидах»: «Настоящая победа не требует запрещенных препаратов, она требует силы, воли и чести»

Амбассадоры РУСАДА выступили против проведения «Олимпиады на стероидах».

Их заявление опубликовано на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Первые в истории «Расширенные игры» (Enhanced Games), где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

В программу Enhanced Games войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешат использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы, спортсмены и амбассадоры чистого спорта, выступаем с решительным осуждением инициативы проведения «Enhanced Games».

Для нас абсолютно неприемлема идея соревнований, в которых поощряется применение запрещенных веществ. Такие «игры» не имеют ничего общего с настоящим спортом и напрямую противоречат основополагающим принципам Олимпизма — «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Мы не солидарны с играми, результаты которых зависят от силы субстанций и их дозировки.

Организаторы преподносят концепцию Игр с использованием допинга в качестве «свободы выбора», но на деле — это игра со здоровьем спортсменов и доверием к спорту как к источнику вдохновения и силы. Влияние запрещенных препаратов может привести к печальным и необратимым последствиям: сердечно-сосудистым заболеваниям, гормональным сбоям, нарушению психики, бесплодию и даже летальным исходам. Эти риски нельзя игнорировать!

Каждый день мы доказываем, что честный труд, дисциплина и чистота достижений — это не абстрактные идеалы, а фундамент нашей профессии. Мы гордимся тем, что остаемся верны этим принципам и не позволим, чтобы в глазах молодых спортсменов допинг стал нормой.

Мы призываем всех — от болельщиков до официальных организаций — не оставаться равнодушными. Поддержка «Enhanced Games» — это не просто нарушение Кодекса, это предательство духа спорта. Настоящая победа не требует запрещенных препаратов, она требует силы, воли и чести.

Чистый спорт — наш выбор, и мы готовы защищать его», – говорится в сообщении.

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены