Дмитрий Васильев: «Для Ковентри было бы неплохо начать с того, чтобы снять санкции со всего российского спорта или с его значительной части»

Васильев призвал избранную главу МОК Кирсти Ковентри снять санкции с российского спорта.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве победила на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) в марте этого года. Она вступит в должность 24 июня.

«Я думаю, что старая команда Томаса Баха остаются приверженцами тотальной русофобии и ненависти ко всему русскому, поэтому они понимают, что все равно все вернется на круги своя. Вот они не хотят принимать полярное решение.

Раньше они жестко выступали против российского спорта, а теперь не хотят резко менять свою точку зрения. Поэтому они стремятся просто отложить решение, потому что хотят выглядеть логичными. Тем не менее, они в любом случае не хотят ничего иметь общего с российским спортом.

А для Кирсти Ковентри было бы неплохо начать с того, чтобы снять санкции со всего российского спорта или с его значительной части. Возможно, там есть даже внутренние договоренности.

Так или иначе, не стоило ожидать от команды Баха голубей мира, там ястребы с заточенными коготками и клювами. Там бесполезно рассчитывать на здравый смысл», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .

Ковентри – новый босс МОК, она ставленница Баха. Что это значит для России?