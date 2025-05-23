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РУСАДА в апреле 2025 года проверило на допинг 16 фигуристов

РУСАДА в апреле текущего года провело допинг-тестирование 16 фигуристов.

В этом месяце были проверены Анна Билибина, Мария Фефелова, Таисия Гусева, Мария Карпанова, Дмитрий Кашаев, Роман Хамзин, Дина Хуснутдинова, Анна Ляшенко, Илья Малков, Данил Овчинников, Лидия Плескачева, Никита Сарновский (второй раз в 2025 году), Дмитрий Симонов, Ирина Скопина, Артем Валов и Дамир Якупов.

Всего с января по апрель 2025 года Российское антидопинговое агентство протестировало 67 фигуристов (за тот же период 2024 года – 59). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoРУСАДА
Ирина Скопина
Артем Валов
Никита Сарновский
Роман Хамзин
женское катание
Мария Карпанова
Дина Хуснутдинова
Анна Билибина
Дмитрий Кашаев
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Мария Фефелова
Анна Ляшенко
мужское катание
Лидия Плескачева
ТАСС
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Дмитрий Симонов
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