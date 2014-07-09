Президент РФ Владимир Путин вручил золотую звезду Героя труда почетному президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Виталию Смирнову .

Указ о присвоении звания 90-летнему Смирнову был подписан в феврале – «за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения». 22 мая в Кремле состоялась церемония вручения госнаград.

«Приветствую здесь Виталия Георгиевича Смирнова, почетного президента ОКР. Он заслуженно стал Героем труда благодаря огромному вкладу в развитие спорта высших достижений, в продвижение подлинных идеалов олимпизма», – сказал Путин в поздравлении.

Смирнов в свою очередь также выступил с речью.

«Хотел бы сказать слова благодарности за эту очень высокую награду. Я благодарю своих коллег, тренеров, спортсменов за помощь и поддержку, без которых это не могло бы состояться. Слова особой благодарности, Владимир Владимирович, вам за то внимание, которое вы всегда оказывали нашему делу, нашей отрасли.

Сейчас идет целенаправленная работа по внедрению спорта для повышения здоровья нашего населения, а также повышения престижа на международной спортивной арене. Еще раз спасибо большое», – сказал Смирнов.

Смирнов возглавлял ОКР с 1992 по 2001 год, позже был избран почетным президентом организации.