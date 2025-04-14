Платье Марии-Антуанетты и венок с головы синего Диониса с открытия Парижа-2024 продали на аукционе
Во Франции состоялся благотворительный аукцион, лотами на котором были вещи с открытия летней Олимпиады-2024 в Париже.
Пять олимпийских факелов продали за суммы от 12 до 20 тысяч евро. Красное платье актрисы, изображавшей обезглавленную Марию-Антуанетту, ушло за 832 евро.
Музей спорта в Ницце приобрел гирлянду, которую носил на голове певец Филипп Катерин, игравший роль покрашенного в синий цвет бога Диониса. Помимо этого, музей купил еще 20 предметов, в том числе костюм человека, который во время открытия нес олимпийский факел по крышам Парижа и изображал героя игры Assassins Creed: Unity.
Один коллекционер приобрел мягкую игрушку-маскота Игр, которую вручали победителям Парижа-2024 – ее стоимость составила 3200 евро. А за 1408 евро он же забрал плюшевого маскота Паралимпиады.
В общей сложности на аукционе продали предметов на 228 556 евро. Деньги отправили трем благотворительным организациям.
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