Экс-рекордсмен мира в полумарафоне кениец Канди отстранен за отказ сдавать допинг-пробу
Экс-рекордсмен мира в полумарафоне Канди отстранен за отказ сдавать допинг-пробу.
Кибивотт Канди установил мировой рекорд в полумарафоне в 2020-м в Испании – 57,32. Сейчас это третий результат в истории.
Как сообщает Athletics Integrity Unit (AIU), Канди временно отстранен за «уклонение, неявку или отказ в процедуре сдачи допинг-проб».
Начало отстранения – 13 марта 2025 года.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: AIU
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