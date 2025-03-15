Экс-рекордсмен мира в полумарафоне кениец Канди отстранен за отказ сдавать допинг-пробу

Экс-рекордсмен мира в полумарафоне Канди отстранен за отказ сдавать допинг-пробу.

Кибивотт Канди установил мировой рекорд в полумарафоне в 2020-м в Испании – 57,32. Сейчас это третий результат в истории.

Как сообщает Athletics Integrity Unit (AIU), Канди временно отстранен за «уклонение, неявку или отказ в процедуре сдачи допинг-проб».

Начало отстранения – 13 марта 2025 года.