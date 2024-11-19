  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Независимый легкоатлетический орган по борьбе с допингом в легкой атлетике аннулировал результат Томашовой на Олимпиаде-2012
1

Независимый легкоатлетический орган по борьбе с допингом в легкой атлетике аннулировал результат Томашовой на Олимпиаде-2012

Независимый легкоатлетический орган аннулировал результат Томашовой на Играх-2012.

Об этом сообщила пресс-служба организации. 

«AIU рад завершить еще одно дело LIMS (базы данных московской антидопинговой лаборатории) и гарантировать, что спортсмены, которые соревновались честно, будут признаны законными обладателями медалей.

Мы стремимся защищать честность в легкой атлетике, и даже когда соревнования уже давно прошли, мы будем тщательно расследовать возможные нарушения», – заявил глава AIU Дэвид Хоуман.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Томашова финишировала четвертой в забеге на 1500 метров. Позднее Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил представительниц Турции Аслы Алптекин и Гамзе Булут, которые в том забеге завоевали золото и серебро. Томашова в итоговом протоколе поднялась на второе место. 

Россиянка должна была получить перешедшее к ней серебро Олимпиады в 2019 году, но не успела из-за начавшейся пандемии коронавируса и обострения политической обстановки в мире. 

В сентябре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Томашову виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на 10 лет. Все результаты спортсменки, показанные на соревнованиях в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года, были аннулированы, в том числе и второе место на Играх в Лондоне. 

Томашова не стала оспаривать решение CAS, и на основании этого AIU аннулировал результат россиянки. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: AIU
logoТатьяна Томашова
logoсборная России жен
Бег
logoдопинг
ТАСС
AIU
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Россиянка Татьяна Томашова лишена серебра Олимпиады-2012 в беге на 1500 м и дисквалифицирована на 10 лет за допинг
843 сентября, 15:49
Победу Антюх на Олимпиаде-2012 аннулировало РУСАДА
725 октября 2022, 14:13
Фарносова не планирует возвращаться в спорт после дисквалификации за допинг
2310 января 2020, 13:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стример IShowSpeed хочет пробежать 100-метровку на Олимпиаде-2028
вчера, 15:35
Легкоатлет Лобыня подал в суд на РУСАДА из-за допинговой дисквалификации
5вчера, 08:40
Первые юношеские Исламские игры могут перенести на 2026 год
3вчера, 08:10
Колобков о взносах в WADA: «Почему Россия должна платить, если ее спортсмены либо не участвуют в соревнованиях, либо участвуют в ограниченном формате?»
1116 ноября, 18:56
Депутат Свищев о диалоге России и МОК: «Мы должны в переговорном процессе высказать друг другу все претензии»
1416 ноября, 15:54
«Макрону прилетело за издевательства над христианством и здравым смыслом на Олимпиаде». Захарова об отказе Папы Римского от поездки в Париж
615 ноября, 16:57
Глава оргкомитета Олимпиады-2028 Вассерман: «Игры в Лос-Анджелесе будут превыше политики во всех ее аспектах»
1615 ноября, 14:19
Елена Вяльбе: «Коу всегда был русофобом, вряд ли сейчас он будет топить за то, чтобы Россия вернулась в олимпийскую семью. С его политикой мы давно знакомы»
911 ноября, 18:37
Матыцин о допуске россиян на международную арену: «Нам не надо ждать каких‑то известий извне. Мы должны сами определять границы наших возможностей»
2911 ноября, 10:54
Депутат Свищев: «Коу за все в своей карьере должен благодарить Россию и СССР. Он должен внимательно вспомнить историю своей жизни»
5210 ноября, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
117 октября, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
717 октября, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
715 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57