Независимый легкоатлетический орган по борьбе с допингом в легкой атлетике аннулировал результат Томашовой на Олимпиаде-2012

Независимый легкоатлетический орган аннулировал результат Томашовой на Играх-2012.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

«AIU рад завершить еще одно дело LIMS (базы данных московской антидопинговой лаборатории) и гарантировать, что спортсмены, которые соревновались честно, будут признаны законными обладателями медалей.

Мы стремимся защищать честность в легкой атлетике, и даже когда соревнования уже давно прошли, мы будем тщательно расследовать возможные нарушения», – заявил глава AIU Дэвид Хоуман.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Томашова финишировала четвертой в забеге на 1500 метров. Позднее Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил представительниц Турции Аслы Алптекин и Гамзе Булут, которые в том забеге завоевали золото и серебро. Томашова в итоговом протоколе поднялась на второе место.

Россиянка должна была получить перешедшее к ней серебро Олимпиады в 2019 году, но не успела из-за начавшейся пандемии коронавируса и обострения политической обстановки в мире.

В сентябре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Томашову виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на 10 лет. Все результаты спортсменки, показанные на соревнованиях в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года, были аннулированы, в том числе и второе место на Играх в Лондоне.

Томашова не стала оспаривать решение CAS, и на основании этого AIU аннулировал результат россиянки.