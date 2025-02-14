Серебряный призер Токио-2020 в спортивной ходьбе Коки Икеда дисквалифицирован на четыре года за допинг
Призер Токио-2020 японец Коки Икеда дисквалифицирован на четыре года за допинг.
Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).
Икеда дисквалифицирован за использование запрещенного вещества или метода, его результаты аннулируются начиная с 20 июня 2023 года.
В 2021 году Икеда году завоевал серебро на Олимпиаде в Токио в спортивной ходьбе на 20 км.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: AIU
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