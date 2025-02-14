Серебряный призер Токио-2020 в спортивной ходьбе Коки Икеда дисквалифицирован на четыре года за допинг

Призер Токио-2020 японец Коки Икеда дисквалифицирован на четыре года за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Икеда дисквалифицирован за использование запрещенного вещества или метода, его результаты аннулируются начиная с 20 июня 2023 года.

В 2021 году Икеда году завоевал серебро на Олимпиаде в Токио в спортивной ходьбе на 20 км.