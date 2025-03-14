МОК продлил спонсорский контракт с NBC до 2036 года

Международный олимпийский комитет (МОК ) продлил соглашение с компанией Comcast NBCUniversal.

Партнерство включает в себя медиаправа на всех платформах в США для Олимпийских игр до 2036 года, а также совместные стратегические проекты. При этом расширение медиаправ на цикл 2033–2036 годов оценивается в 3 миллиарда долларов.

«Это соглашение является прорывом, поскольку оно выходит далеко за рамки традиционного соглашения о правах на медиа, которое мы заключили с нашим ценным партнером на много лет.

Благодаря их инновационному подходу, работающему на всех платформах – от линейных до потоковых и цифровых, – мы теперь можем вывести наше партнерство на новые высоты на благо спортсменов, участников Олимпиады, оргкомитетов и болельщиков», – сказал глава МОК Томас Бах .

МОК также подчеркивает, что распределяет 90 процентов своих доходов на поддержку спортсменов и спортивных организаций по всему миру.

Следующие Олимпийские игры пройдут Милане и Кортина д’Ампеццо (2026), Лос-Анджелесе (2028), Французских Альпах (2030), Брисбене (2032) и Солт-Лейк-Сити (2034). Место проведения Игр в 2036-м еще не определено.