МОК продлил спонсорский контракт с NBC до 2036 года
Международный олимпийский комитет (МОК) продлил соглашение с компанией Comcast NBCUniversal.
Партнерство включает в себя медиаправа на всех платформах в США для Олимпийских игр до 2036 года, а также совместные стратегические проекты. При этом расширение медиаправ на цикл 2033–2036 годов оценивается в 3 миллиарда долларов.
«Это соглашение является прорывом, поскольку оно выходит далеко за рамки традиционного соглашения о правах на медиа, которое мы заключили с нашим ценным партнером на много лет.
Благодаря их инновационному подходу, работающему на всех платформах – от линейных до потоковых и цифровых, – мы теперь можем вывести наше партнерство на новые высоты на благо спортсменов, участников Олимпиады, оргкомитетов и болельщиков», – сказал глава МОК Томас Бах.
МОК также подчеркивает, что распределяет 90 процентов своих доходов на поддержку спортсменов и спортивных организаций по всему миру.
Следующие Олимпийские игры пройдут Милане и Кортина д’Ампеццо (2026), Лос-Анджелесе (2028), Французских Альпах (2030), Брисбене (2032) и Солт-Лейк-Сити (2034). Место проведения Игр в 2036-м еще не определено.
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