Ирина Роднина: «Бах так активизировался под конец срока, потому что пытается исправить плохое впечатление от его работы на посту главы МОК»

Роднина высказалась о деятельности Баха в конце срока его работы в МОК.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее призвал федерации зимних видов спорта изучить возможность допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2026.

«Мы же все прекрасно понимаем. Сначала им давали отмашку на наше отстранение, теперь дают отмашку на наш допуск.

Обидно, что МОК, являясь неправительственной общественной организацией, так реагирует на политические события в мире, а не ведет свою линию.

Почему Томас Бах так активизировался под конец срока? Сложно сказать. Может быть, пытается как-то исправить плохое впечатление от его работы на посту главы МОК. Все-таки дел он наделал немало. Не думаю, что у него получится», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Выборы нового главы МОК пройдут 20 марта.