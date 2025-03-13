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Дмитрий Васильев: «Россия продолжает пожинать плоды безумия Баха. Очень жаль Листунову и всех наших спортсменов, которые пострадали из-за незаконных санкций»

Дмитрий Васильев обвинил Томаса Баха в ненависти к российским спортсменам.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова ранее заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала ей в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.

«Международные федерации сейчас будут искать любой шанс, чтобы не дать российским спортсменам участвовать на международных соревнованиях. Пост Листуновой в соцсетях безобидный, все в мире знают, что значит День Победы. 9 мая не имеет никакого отношения к СВО.

Это бред полный – лишать спортсменку возможности выступать из-за поздравления с 9 мая. Это наследие русофоба Томаса Баха (глава Международного олимпийского комитета – Спортс’’). Он породил ненависть ко всему русскому, российским спортсменам.

К сожалению, наша страна продолжает пожинать плоды безумия Баха. Очень жаль Листунову и вообще всех наших спортсменов, которые пострадали из-за незаконных санкций», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Васильев
спортивная гимнастика
logoТомас Бах
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Виктория Листунова
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FIG
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