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Сергей Шубенков: «За время бана у нас в России очень сильно упали результаты. Года 3-4 будем возвращать свой уровень»

Сергей Шубенков заявил, что результаты легкоатлетов в России падают с 2022 года.

– В вашей дисциплине непосредственное нахождение рядом с лидерами влияет на результаты?

– Да. За время бана у нас в России очень сильно упали результаты. Результаты падают с тех пор, как нас закрыли в 2022 году. Очень сильно это все проседает.

– Если через год вернетесь на международную арену, сколько времени понадобится вам и другим россиянам, чтобы снова бороться за медали?

– Ну я-то уже, наверное, не доберусь. А вот молодежь, которой сейчас лет по 20, должна будет вырасти. Думаю, года 3-4 на это уйдет. Где-то примерно один олимпийский цикл будем возвращать свой уровень.

– То есть о медалях на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе в вашей дисциплине можно забыть?

– Ну вот как раз к лету 2028 года, может быть, кто-то из наших выйдет на нужный уровень. Если допустят в следующем году. Конечно, это будет очень сложно сделать. Но все-таки можно.

– Для себя уже не рассматриваете вариант попасть туда и побороться за медали?

– Все очень сильно зависит от моей формы, от моего состояния. Если у меня летом получится сделать хотя бы то, что я наметил, и при этом ноги целы останутся, тогда, конечно, буду рассматривать любые варианты.

Аппетит приходит во время еды, как вы знаете. А если будет все, как в прошлом году, когда я все лето мучился с болячками и нормально тренироваться не мог, то шансов нет, – сказал чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Известия»
logoЛос-Анджелес-2028
logoсборная России
Бег
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