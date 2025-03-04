Сергей Шубенков: «В последние два года тяжело соревноваться. Мало что получается. Пытаюсь еще поковыряться, поцепляться»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков надеется вернуть высокие результаты.

– Правильно я понимаю, что вы не следите за международными соревнованиями, не сравниваете свои старты с результатами, к примеру, прошлогодней Олимпиады в Париже?

– Так, краешком глаза смотрю. У меня сейчас такой спад... В последние два года мне вообще тяжело соревноваться. Мало что получается. Я пытаюсь еще поковыряться, поцепляться. Потому что хочется, но пока вот так. Надеюсь, этот 2025 год будет получше. Собственно, поэтому мы «зиму» и сделали.

– Да, вы же довольно много лет пропускали зимние сезоны.

– А сейчас решил поменять это. И это должно пойти на пользу. Не успеваю я за лето разбегаться. Не успеваю за шесть стартов выйти на пик. Раньше делали за лето 11 стартов – это было комфортно.

11-13 стартов – это нормально. А сейчас международного сезона нет – делаем летом шесть стартов. Иногда пять, потому что я заболею, ключицу сломаю или еще какая фигня произойдет. Поэтому как будто не хватает стартов.

И нынешняя зима – это прямо то, что надо. Даже с учетом неудачного моего выступления на чемпионате России в помещении. Для набора формы это полезно. Сейчас еще финал серии «Снежная королева» пробежим – и я надеюсь пробить эти 7,73 секунды дурацкие. Не могу их пока нынешней зимой преодолеть на 60 метрах. А очень хочется это сделать, – сказал Шубенков .