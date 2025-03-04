  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Сергей Шубенков: «Коу – большой молодец. Он очень хитрый политик и успевает как-то маленько всем, пардон за выражение, подлизнуть»
13

Сергей Шубенков: «Коу – большой молодец. Он очень хитрый политик и успевает как-то маленько всем, пардон за выражение, подлизнуть»

Сергей Шубенков высказался о хитром характере Себастьяна Коу.

Глава World Athletics претендует на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

– Я ведь с Коу познакомился еще в 2014 году. Это было в Дохе, где проводилась кампания по привлечению в этот славный город чемпионата мира по легкой атлетике, который в итоге там прошел в 2019-м.

– На момент знакомства еще не было никаких массовых допинговых обвинений в адрес российской легкой атлетики?

– Нет-нет. Первый звоночек был в декабре 2014-го, когда Хайо Зеппельт показал свой фильм, с которого все началось. С Коу в Дохе мы несколькими месяцами ранее пересеклись. И то ли тогда, то ли чуть позже не от самого него, а от кого-то, кто крутится в этих кругах, я услышал, что он очень хочет стать президентом Международной федерации легкой атлетики, которая тогда называлась IAAF, а теперь именуется World Athletics.

Как раз в 2015 году прошли выборы, где у Коу была сложная борьба с Сергеем Бубкой. А возглавив федерацию легкой атлетики, он уже не скрывал, что хочет сначала занять место в исполкоме МОК, а там уже почему бы не пойти в президенты.

Поэтому человек конкретно целеустремленный. О своих карьерных амбициях он заявлял еще десять лет назад. Планомерно работал ради цели. И сейчас, по сути, он на финишной прямой. Это один из самых реальных кандидатов в президенты МОК. Уверен, что он на сто процентов знает все, что говорит. И Коу – большой молодец. В том плане, что он очень хитрый политик и успевает как-то маленько всем, пардон за выражение, подлизнуть. С кем не надо – не ссориться, с кем надо – чуть-чуть поссориться, погрозить пальчиком. А потом сказать, что мы хорошо относимся к этим людям.

– При той встрече в 2014 году Коу производил впечатление человека, который может так поступить с российскими легкоатлетами, как он поступил в итоге?

– Нет, да вы чего?! Вспомните даже 2015 год – ВФЛА же решила за него голосовать, а не за Бубку. Он вообще выглядел как свой парень.

– Может, он любит сам создавать проблемы, а потом их же решать?

– Да-да! Плохие решения – это как бы не его. А хорошие решения - это «я-я-я»! Вообще, наверное, все политики так делают. И он, как я уже сказал, очень хитрый человек.

Поэтому то, что Коу говорит и что делает сейчас, это, конечно, вне контекста звучит очень благолепно и прекрасно. Но если вспоминать, с чего мы начинали и где мы были эти десять лет, то меня, если честно, оторопь берет. Тем более кроме него среди кандидатов в президенты МОК альтернатив... Ну есть, конечно, альтернативы, но я боюсь, что Коу к успеху идет, – сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoМОК
ВФЛА
logoСебастьян Коу
logoСергей Шубенков
logoсборная России
World Athletics (IAAF)
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Шубенков: «Коу – хитрый парень, он успевает сделать реверанс всем сторонам, своих подкормит и нам, россиянам, подмигнет»
528 февраля, 18:48
Сергей Шубенков: «С Коу нереально договориться о нашем возвращении. Нужно дождаться, когда другой к власти придет»
710 января, 13:04
Главные новости
Кнороз о лидерстве по призовым среди российских легкоатлетов: «Талантливый человек талантлив во всем. Это шутка, а может, и нет»
1сегодня, 13:02
Илья Иванюк: «Не думаю, что у меня найдется время смотреть чемпионат Европы. Поеду в деревню к родным, а там будет не до телевизора»
сегодня, 08:45
Сергей Шубенков: «В последние два года тяжело соревноваться. Мало что получается. Пытаюсь еще поковыряться, поцепляться»
1сегодня, 06:52
Исполнительный директор ВФЛА: «У нас сильная сборная, ребята весь сезон показывали хорошие результаты. Ждем решения о допуске на международную арену»
2вчера, 09:12
Исполнительный директор ВФЛА: «В бюджет этого года мы заложили объем призовых в 2,5 раза больше предыдущего. Система еще будет развиваться»
1вчера, 09:07
Исполнительный директор ВФЛА: «В планах привлекать спортсменов из других стран, чтобы турниры получали статус международных. Есть контакты с Африкой, Китаем»
1вчера, 09:02
Легкоатлет Кисляков подал в суд на РУСАДА из-за четырехлетнего допинг-бана
32 марта, 23:16
Чемпионат России в залах. Кнороз, Конева, Кочанова, Аплачкина, Лахнова, одержали победы, Гатауллина – 2-я
32 марта, 14:29
Елена Соколова о международных стартах: «Я про это уже не думаю. Уже десять лет длится вся эта ситуация»
2 марта, 06:54
Полина Ткалич о международных стартах: «Понимаю, что могла бы быть там… У меня нет обиды, но желание специально следить пропало»
2 марта, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
вчера, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
15 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21