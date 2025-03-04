Сергей Шубенков: «Коу – большой молодец. Он очень хитрый политик и успевает как-то маленько всем, пардон за выражение, подлизнуть»

Сергей Шубенков высказался о хитром характере Себастьяна Коу.

Глава World Athletics претендует на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

– Я ведь с Коу познакомился еще в 2014 году. Это было в Дохе, где проводилась кампания по привлечению в этот славный город чемпионата мира по легкой атлетике, который в итоге там прошел в 2019-м.

– На момент знакомства еще не было никаких массовых допинговых обвинений в адрес российской легкой атлетики?

– Нет-нет. Первый звоночек был в декабре 2014-го, когда Хайо Зеппельт показал свой фильм, с которого все началось. С Коу в Дохе мы несколькими месяцами ранее пересеклись. И то ли тогда, то ли чуть позже не от самого него, а от кого-то, кто крутится в этих кругах, я услышал, что он очень хочет стать президентом Международной федерации легкой атлетики, которая тогда называлась IAAF, а теперь именуется World Athletics.

Как раз в 2015 году прошли выборы, где у Коу была сложная борьба с Сергеем Бубкой . А возглавив федерацию легкой атлетики, он уже не скрывал, что хочет сначала занять место в исполкоме МОК , а там уже почему бы не пойти в президенты.

Поэтому человек конкретно целеустремленный. О своих карьерных амбициях он заявлял еще десять лет назад. Планомерно работал ради цели. И сейчас, по сути, он на финишной прямой. Это один из самых реальных кандидатов в президенты МОК. Уверен, что он на сто процентов знает все, что говорит. И Коу – большой молодец. В том плане, что он очень хитрый политик и успевает как-то маленько всем, пардон за выражение, подлизнуть. С кем не надо – не ссориться, с кем надо – чуть-чуть поссориться, погрозить пальчиком. А потом сказать, что мы хорошо относимся к этим людям.

– При той встрече в 2014 году Коу производил впечатление человека, который может так поступить с российскими легкоатлетами, как он поступил в итоге?

– Нет, да вы чего?! Вспомните даже 2015 год – ВФЛА же решила за него голосовать, а не за Бубку. Он вообще выглядел как свой парень.

– Может, он любит сам создавать проблемы, а потом их же решать?

– Да-да! Плохие решения – это как бы не его. А хорошие решения - это «я-я-я»! Вообще, наверное, все политики так делают. И он, как я уже сказал, очень хитрый человек.

Поэтому то, что Коу говорит и что делает сейчас, это, конечно, вне контекста звучит очень благолепно и прекрасно. Но если вспоминать, с чего мы начинали и где мы были эти десять лет, то меня, если честно, оторопь берет. Тем более кроме него среди кандидатов в президенты МОК альтернатив... Ну есть, конечно, альтернативы, но я боюсь, что Коу к успеху идет, – сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.