Сергей Шубенков: «Коу – хитрый парень, он успевает сделать реверанс всем сторонам, своих подкормит и нам, россиянам, подмигнет»

Сергей Шубенков назвал кандидата на пост главы МОК Себастьяна Коу «хитрым парнем».

Коу – действующий глава Всемирной федерации легкой атлетики. Выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 20 марта.

«Коу – хитрый парень, он успевает сделать реверанс всем сторонам, своих подкормит и нам, россиянам, подмигнет.

Выборы президента МОК на носу, и он пытается расположить к себе всех. Он реальный кандидат, у него есть все перспективы занять этот пост.

Коу долго шел к этому. Я догадался о его амбициях стать президентом МОК еще в 2014 году, когда впервые лично с ним познакомился.

Человек минимум 10 лет трудится ради достижения этой цели. И правильно все делает с западной точки зрения, только мы продолжаем считать его злодеем. Хотя и нам он сейчас умудряется как-то подмигнуть, повторюсь», – сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Шубенков.

«Стоит ли рассматривать вариант, что нас внезапно допустят до международных стартов и до чемпионата мира в частности? Насколько я знаю, наша федерация контактирует с World Athletics, все рабочие моменты обсуждаются. Поэтому почему бы нет?

Многое будет зависеть от выборов президента МОК», – считает Шубенков.