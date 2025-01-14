Сергей Шубенков: «Моему тренеру поступило предложение из Китая. Предлагают контракт на весь ближайший олимпийский цикл работать с местными барьеристами»
Тренеру Сергея Шубенкова предложили готовить к Олимпиаде китайских барьеристов.
Тренер чемпиона мира в барьерном беге Шубенкова – 63-летний Сергей Клевцов.
«Моему тренеру поступило предложение из Китая. Предлагают контракт на весь ближайший олимпийский цикл работать с местными барьеристами», – сказал Шубенков.
По информации ТАСС, Клевцов готов рассмотреть возможность сотрудничества только в том случае, если он сможет взять с собой в Китай своих лучших спортсменов, чтобы те тренировались вместе с местными бегунами.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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