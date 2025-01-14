Сергей Шубенков: «Моему тренеру поступило предложение из Китая. Предлагают контракт на весь ближайший олимпийский цикл работать с местными барьеристами»

Тренеру Сергея Шубенкова предложили готовить к Олимпиаде китайских барьеристов.

Тренер чемпиона мира в барьерном беге Шубенкова – 63-летний Сергей Клевцов.

«Моему тренеру поступило предложение из Китая. Предлагают контракт на весь ближайший олимпийский цикл работать с местными барьеристами», – сказал Шубенков.

По информации ТАСС, Клевцов готов рассмотреть возможность сотрудничества только в том случае, если он сможет взять с собой в Китай своих лучших спортсменов, чтобы те тренировались вместе с местными бегунами.