Сергей Шубенков: «Что-то никак не получается у меня, уперся в потолок. Готов отлично, на тренировках все хорошо складывается, а на соревнованиях пока не получается»

Сергей Шубенков признался, что ему было обидно финишировать последним на ЧР.

Шубенков занял шестое место в забеге на 60 метров с барьерами на чемпионате России в залах в Москве.

«Что-то никак не получается у меня, уперся в какой-то потолок. Готов отлично, на тренировках все хорошо складывается, а на соревнованиях пока не получается у меня все это реализовать. Не могу сказать конкретно, чего не хватает. Может, набеганности маловато, практики, хотя и технических ошибок у меня полно.

Парадокс какой-то. Я бегу на расслабоне и получаю 7,73, бегу, напрягаясь, и также 7,73 получается. Конечно, обидно, что шестым стал. Но это точно не мой результат. Сил же у меня много.

Зима стала для меня временем экспериментов, летний сезон – это отдельный разговор. Но с теми результатами, что у меня были прошлым и позапрошлым летом, делать на летнем чемпионате мира нечего, если честно.

Если в начале лета я начну выбегать из 13,50, то тогда и можно будет говорить о моих перспективах. А сейчас мне сложно оценивать свои шансы», – сказал Шубенков.