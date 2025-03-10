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Рекордсменка мира в толкании ядра Лисовская о подозрениях в допинге: «Это старые сказки. Когда человек не может сделать, он ищет причины своих неудач в других»

Экс-легкоатлетка Лисовская высмеяла подозрения в применении допинга.

Наталья Лисовская – советская толкательница ядра, олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира. В 1987 году она установила мировой рекорд (22,63 м), который держится уже почти 38 лет. 

«Надо много тренироваться. И тренеру тоже надо тренироваться в своей области. А спортсмену в десять раз больше, чем тренеру. Это так», – ответила спортсменка на вопрос, почему ее мировой рекорд не могут побить так долго. 

Также она высказалась о том, что некоторые подозревают ее в использовании допинга. 

«Это сказки старые. Когда человек не может сделать, то он ищет причины своих неудач в других, таким образом пытается приподнять себя в своих глазах выше тех, кто сумел что-то сделать.

Я думаю, в этом вся причина. Ну не может человек сделать, не дано ему. И принимается других поливать грязью», – отметила Лисовская. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
рекорды
сборная СССР
logoдопинг
Наталья Лисовская
толкание ядра
ТАСС
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