Суд в Москве отказался рассматривать иск легкоатлета Лобыни к РУСАДА

Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск легкоатлета Александра Лобыни к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Заявление Лобыни было возвращено, так как арбитр принял решение, что данное дело неподсудно данному суду.

В октябре 2023 года дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА дисквалифицировал спортсмена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен уже пытался опротестовать санкции в Национальном центре спортивного арбитража, однако тот оставил в силе решение ДАК.

Лобыня завершил карьеру 10 лет назад. Дисквалификацию он получил на основании LIMS (базы данных московской антидопинговой лаборатории) из-за допинг-пробы, взятой в 2012-м.

Лобыне 40 лет, он бронзовый призер летнего чемпионата России-2010, годом позже стал четвертым на Универсиаде в Китае.