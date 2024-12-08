Суд в Москве отказался рассматривать иск легкоатлета Лобыни к РУСАДА
Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск легкоатлета Александра Лобыни к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
Заявление Лобыни было возвращено, так как арбитр принял решение, что данное дело неподсудно данному суду.
В октябре 2023 года дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА дисквалифицировал спортсмена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен уже пытался опротестовать санкции в Национальном центре спортивного арбитража, однако тот оставил в силе решение ДАК.
Лобыня завершил карьеру 10 лет назад. Дисквалификацию он получил на основании LIMS (базы данных московской антидопинговой лаборатории) из-за допинг-пробы, взятой в 2012-м.
Лобыне 40 лет, он бронзовый призер летнего чемпионата России-2010, годом позже стал четвертым на Универсиаде в Китае.
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