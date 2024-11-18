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Легкоатлет Лобыня подал в суд на РУСАДА из-за допинговой дисквалификации

Толкатель ядра Александр Лобыня, завершивший спортивную карьеру 10 лет назад, подал в суд на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В октябре 2023 года дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА наложил на спортсмена четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Лобыня пытался опротестовать эти санкции в Национальном центре спортивного арбитража, однако тот оставил в силе решение ДАК.

Лобыню дисквалифицировали из-за допинг-пробы, взятой в 2012-м.

«Я считаю, что у РУСАДА не было законных оснований для моей дисквалификации, поэтому решил пойти в суд. Меня дисквалифицировали только на основании данных базы LIMS (базы данных московской антидопинговой лаборатории – Спортс’‘).

За время своей карьеры в спорте я множество раз сдавал допинг-пробы, и все они были чистыми. Считаю, что твердых доказательств моей вины РУСАДА не было предоставлено, небольшой шанс отстоять свою правоту у меня есть, поэтому решил попробовать сделать это.

Да, я закончил спортивную карьеру 10 лет назад и не собираюсь возвращаться. Хочу получить только моральное удовлетворение, но понимаю других бывших спортсменов, которые оказались в такой же ситуации, но отказались бороться за свое честное имя, не желая тратить большие деньги на оплату услуг юристов», – рассказал Лобыня.

Лобыне 40 лет, он бронзовый призер летнего чемпионата России-2010, годом позже на Универсиаде в Китае занял четвертое место.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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толкание ядра
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Александр Лобыня
московская антидопинговая лаборатория
ТАСС
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