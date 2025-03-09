Якоб Ингебригтсен повторил рекорд Валерия Борзова, выиграв седьмое золото на чемпионатах Европы в залах
Якоб Ингебригтсен повторил рекорд советского легкоатлета Валерия Борзова.
Норвежец Ингебригтсен стал семикратным чемпионом Европы в залах. Сегодня он выиграл забег на 3000 метров на турнире в Апелдорне (Нидерланды).
Таким образом, по количеству золотых медалей Ингебригтсен сравнялся с Борзовым, который c 1970 по 1977 год был чемпионом в беге на 50/60 метров.
Среди женщин рекорд принадлежит чехословацкой толкательнице ядра Гелене Фибингеровой. На ее счету восемь побед на чемпионатах Европы в помещениях.
Ингебригтсену 24 года, он также является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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