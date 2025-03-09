1

Якоб Ингебригтсен повторил рекорд Валерия Борзова, выиграв седьмое золото на чемпионатах Европы в залах

Якоб Ингебригтсен повторил рекорд советского легкоатлета Валерия Борзова.

Норвежец Ингебригтсен стал семикратным чемпионом Европы в залах. Сегодня он выиграл забег на 3000 метров на турнире в Апелдорне (Нидерланды).

Таким образом, по количеству золотых медалей Ингебригтсен сравнялся с Борзовым, который c 1970 по 1977 год был чемпионом в беге на 50/60 метров.

Среди женщин рекорд принадлежит чехословацкой толкательнице ядра Гелене Фибингеровой. На ее счету восемь побед на чемпионатах Европы в помещениях.

Ингебригтсену 24 года, он также является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
чемпионат Европы в залах
logoЯкоб Ингебригтсен
logoВалерий Борзов
рекорды
logoсборная Норвегии
сборная СССР
толкание ядра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о Дзюбе: «Он забил больше всех в России, а я – в Европе! Но я же не хвастаюсь. А сколько я голевых отдал, вообще молчу. Все рекорды бьются, спокойно нужно относиться»
4536 минут назад
Чемпионат Европы в залах. Ингебригтсен, Магучих, Каралис и Бол одержали победы, женщины выступят в толкании ядра, другие результаты
сегодня, 18:43
Мостовой о рекорде Дзюбы по голам: «У нас не так много нападающих, кто мог это сделать. Молодец! Но я не особо следил, знал только, что Кержаков был на первом месте»
9сегодня, 18:37
Главные новости
Чемпионат Европы в залах. Ингебригтсен, Магучих, Каралис и Бол одержали победы, женщины выступят в толкании ядра, другие результаты
сегодня, 18:43
Чемпионат Европы в залах. Клавер, Диас Эрнандес, Мозер, Дорощук, Япикино одержали победы, Михамбо – 3-я, другие результаты
2вчера, 21:48
Томас Бах: «Каждый спортсмен, соблюдающий олимпийские правила, должен иметь возможность участвовать в Олимпиаде»
40вчера, 11:57
Дмитрий Чернышенко: «В России систематически занимаются физкультурой и спортом 33,5 млн женщин, в том числе профессиональные спортсменки»
33вчера, 10:58
Полина Кнороз: «У меня остается надежда на то, что я поеду на международную арену»
1вчера, 10:08
Михаил Дегтярев: «Мы союзники с WADA – разделяем абсолютно все ценности, поддерживаем кодекс. Прогнозирую улучшение отношений в ближайшее время»
49вчера, 09:13
Чемпионат Европы в залах. Ингебригтсен, Пелетейро, Камбунджи, Шимански, Гийемо одержали победы, другие результаты
7 марта, 23:42
Финал серии «Снежная королева». Ткалич, Аплачкина, Демидик, Никитин, Шмыков, Киселев одержали победы, Шубенков – 5-й, другие результаты
7 марта, 19:47
Кнороз о финале серии «Снежная королева»: «Взяла высоту не просто чисто, но еще и с хорошим запасом. Пусть американки это увидят и понервничают»
67 марта, 14:32
Коу о допуске спортсменов: «Мир – сложная штука, но мне не кажется, что сейчас ситуация сложнее, чем когда-либо. Нужно общаться с людьми, слушать различные мнения»
37 марта, 14:16
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
3 марта, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
15 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21