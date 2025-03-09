Якоб Ингебригтсен повторил рекорд Валерия Борзова, выиграв седьмое золото на чемпионатах Европы в залах

Якоб Ингебригтсен повторил рекорд советского легкоатлета Валерия Борзова.

Норвежец Ингебригтсен стал семикратным чемпионом Европы в залах. Сегодня он выиграл забег на 3000 метров на турнире в Апелдорне (Нидерланды).

Таким образом, по количеству золотых медалей Ингебригтсен сравнялся с Борзовым , который c 1970 по 1977 год был чемпионом в беге на 50/60 метров.

Среди женщин рекорд принадлежит чехословацкой толкательнице ядра Гелене Фибингеровой. На ее счету восемь побед на чемпионатах Европы в помещениях.

Ингебригтсену 24 года, он также является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.