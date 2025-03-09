Чемпионат Европы в залах. Ингебригтсен, Вельгош, Чаппл одержали победы, мужчины выступят в прыжках с шестом, женщины – в прыжках в высоту
9 марта в Апелдорне проходит заключительный день соревнований.
Апелдорн, Нидерланды
Женщины
60 м
20:37
800 м
1. Анна Вельгош (Польша) – 2.02,09
2. Клара Либерман (Франция) – 2.02,32
3. Анита Хорват (Словения) – 2.02,52
3000 м
19:36
4x400 м, эстафета
20:50
Прыжки в высоту
19:05
Толкание ядра
19:52
Пятиборье
20:03
Мужчины
800 м
1. Самуэль Чаппл (Нидерланды) – 1.44,88
2. Элиотт Крестан (Бельгия) – 1.44,92
3. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.45,46
3000 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7.48,37
2. Джордж Миллс (Великобритания) – 7.49,41
3. Азеддин Хабз (Франция) – 7.50,48
Прыжки с шестом
18:00
Толкание ядра
1. Андрей Тоадер (Румыния) – 21,27
2. Виктор Петерссон (Швеция) – 21,04
3. Томаш Станек (Чехия) – 20,75
4x400 м, эстафета
20:24
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.
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