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Чемпионат Европы в залах. Ингебригтсен, Вельгош, Чаппл одержали победы, мужчины выступят в прыжках с шестом, женщины – в прыжках в высоту

Якоб Ингебригтсен победил на чемпионате Европы по легкой атлетике в залах.

9 марта в Апелдорне проходит заключительный день соревнований.

Чемпионат Европы в залах

Апелдорн, Нидерланды

Женщины

60 м

20:37

800 м

1. Анна Вельгош (Польша) – 2.02,09

2. Клара Либерман (Франция) – 2.02,32

3. Анита Хорват (Словения) – 2.02,52

3000 м

19:36

4x400 м, эстафета

20:50

Прыжки в высоту

19:05

Толкание ядра

19:52

Пятиборье

20:03

Мужчины

800 м

1. Самуэль Чаппл (Нидерланды) – 1.44,88

2. Элиотт Крестан (Бельгия) – 1.44,92

3. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.45,46

3000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7.48,37

2. Джордж Миллс (Великобритания) – 7.49,41

3. Азеддин Хабз (Франция) – 7.50,48

Прыжки с шестом

18:00

Толкание ядра

1. Андрей Тоадер (Румыния) – 21,27

2. Виктор Петерссон (Швеция) – 21,04

3. Томаш Станек (Чехия) – 20,75

4x400 м, эстафета

20:24

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
чемпионат Европы в залах
Бег
прыжки в высоту
толкание ядра
прыжки с шестом
многоборье
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Клара Либерман
Анна Вельгош
logoсборная Польши жен
logoсборная Франции жен
Анита Хорват
Джордж Миллс
logoЯкоб Ингебригтсен
logoсборная Норвегии
logoсборная Великобритании
logoсборная Франции
Самуэль Чаппл
Элиотт Крестан
Марк Инглиш
logoсборная Нидерландов
logoсборная Ирландии
logoсборная Швеции
Томаш Станек
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Андрей Тоадер
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