Полина Кнороз: «У меня остается надежда на то, что я поеду на международную арену»
Полина Кнороз заявила, что не теряет надежды выступить на международной арене.
Кнороз в минувшем зимнем сезоне в прыжках с шестом показала пятый результат в мире – 4,80 м.
«Я всегда верю, у меня остается надежда на то, что я поеду на международную арену», – сказала Кнороз.
Спортсменке 25 лет, она является победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (2021).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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