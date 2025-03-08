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Полина Кнороз: «У меня остается надежда на то, что я поеду на международную арену»

Полина Кнороз заявила, что не теряет надежды выступить на международной арене.

Кнороз в минувшем зимнем сезоне в прыжках с шестом показала пятый результат в мире – 4,80 м.

«Я всегда верю, у меня остается надежда на то, что я поеду на международную арену», – сказала Кнороз.

Спортсменке 25 лет, она является победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (2021). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
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logoсборная России жен
прыжки с шестом
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