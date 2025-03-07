Кнороз о финале серии «Снежная королева»: «Взяла высоту не просто чисто, но еще и с хорошим запасом. Пусть американки это увидят и понервничают»
Полина Кнороз высказалась о своем выступлении в финале серии «Снежная королева».
Финал легкоатлетической серии проходит в Москве 6-7 марта. Кнороз, выступающая в прыжках с шестом, победила с результатом 4,80 м.
«Получился красивый и эмоциональный старт с хорошим результатом, я очень рада. У меня была очень хорошая заявка на высоте 4,80.
Высоту я взяла не просто чисто, но еще и с хорошим запасом. Пусть американки это увидят и понервничают», – сказала легкоатлетка в эфире программы «Все на Матч!».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости