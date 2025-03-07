Кнороз о финале серии «Снежная королева»: «Взяла высоту не просто чисто, но еще и с хорошим запасом. Пусть американки это увидят и понервничают»

Полина Кнороз высказалась о своем выступлении в финале серии «Снежная королева».

Финал легкоатлетической серии проходит в Москве 6-7 марта. Кнороз, выступающая в прыжках с шестом, победила с результатом 4,80 м.

«Получился красивый и эмоциональный старт с хорошим результатом, я очень рада. У меня была очень хорошая заявка на высоте 4,80.

Высоту я взяла не просто чисто, но еще и с хорошим запасом. Пусть американки это увидят и понервничают», – сказала легкоатлетка в эфире программы «Все на Матч!».