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Кнороз о лидерстве по призовым среди российских легкоатлетов: «Талантливый человек талантлив во всем. Это шутка, а может, и нет»

Полина Кнороз оценила свое лидерство по призовым в российской легкой атлетике.

Кнороз выступает в прыжках с шестом. С января по февраль она выиграла пять турниров серии «Снежная королева» и на четырех из них сумела выполнить норматив на чемпионат Европы. Эти успешные выступления позволили ей заработать 1,85 млн рублей.

Второе место по размерам призовых, заработанных от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), занимает бегун Артем Макаренко (1,72 млн).

«Талантливый человек талантлив во всем. Это шутка, а может, и нет», – ответила Кнороз на вопрос о том, как ей удалось в зимнем сезоне заработать больше призовых, чем другие легкоатлеты страны.

«Но я до сегодняшнего дня даже не знала, что занимаю первое место и в этом плане. Дополнительные призовые – это очень хорошая мотивация, ВФЛА действительно постаралась. Если ты соответствуешь высокому уровню и регулярно выполняешь норматив на чемпионат Европы, то можешь очень хорошо заработать», – добавила Кнороз.

Финал легкоатлетической серии «Снежная королева» пройдет с 6 по 7 марта в Москве. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Снежная королева
прыжки с шестом
logoПолина Кнороз
logoсборная России жен
Бег
Артем Макаренко
чемпионат Европы
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