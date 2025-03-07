Коу о допуске спортсменов: «Мир – сложная штука, но мне не кажется, что сейчас ситуация сложнее, чем когда-либо. Нужно общаться с людьми, слушать различные мнения»

Коу ответил на вопрос, как относится к допуску россиян в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует допускать к турнирам российских спортсменов исключительно под нейтральным флагом и при соблюдении ряда условий.

«Мир – очень сложная вещь. Но как историк я могу подтвердить, что проблемы были всегда. И это не меняется.

Я не готов говорить о том, что может быть или могло быть. Ты можешь полагаться только на то, что происходит сейчас.

Я сталкивался с различными сложностями. Да, мир сложная штука. Но мне не кажется, что сейчас ситуация сложнее, чем когда-либо. Ты должен общаться с людьми, слушать различные мнения», – сказал глава World Athletics, кандидат в президенты МОК Себастьян Коу.

Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним