Коу о допуске спортсменов: «Мир – сложная штука, но мне не кажется, что сейчас ситуация сложнее, чем когда-либо. Нужно общаться с людьми, слушать различные мнения»
Коу ответил на вопрос, как относится к допуску россиян в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует допускать к турнирам российских спортсменов исключительно под нейтральным флагом и при соблюдении ряда условий.
«Мир – очень сложная вещь. Но как историк я могу подтвердить, что проблемы были всегда. И это не меняется.
Я не готов говорить о том, что может быть или могло быть. Ты можешь полагаться только на то, что происходит сейчас.
Я сталкивался с различными сложностями. Да, мир сложная штука. Но мне не кажется, что сейчас ситуация сложнее, чем когда-либо. Ты должен общаться с людьми, слушать различные мнения», – сказал глава World Athletics, кандидат в президенты МОК Себастьян Коу.
Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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