Легкоатлет Кисляков подал в суд на РУСАДА из-за четырехлетнего допинг-бана

Серебряный призер юниорского первенства России 2021 года в прыжках в высоту Владислав Кисляков подал в суд на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА ).

Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Сергеев.

Кислякову 22 года, в мае 2023-го он был дисквалифицирован на четыре года Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА. В допинг-пробе легкоатлета обнаружили эритропоэтин (ЭПО).

После этого спортсменов подал апелляцию в Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА), который в итоге оставил дисквалификацию в силе. Кисляков сможет вернуться в спорт не ранее 10 мая 2026 года.

«Владислав считает свою дисквалификацию несправедливой, поэтому подал в суд на РУСАДА. На рассмотрение иска в НЦСА было потрачено много денег, но результат достигнут не был, поэтому было принято совместное с адвокатом решение бороться дальше. Ситуация, в которой оказался мой спортсмен, парадоксальная», – рассказал Сергеев.

По версии тренера, следы ЭПО в допинг-пробе могут быть связаны с последствиями лечения спортсмена, дважды перенесшего ковид.

«Эта версия была в итоге отвергнута. Но мы ничего запрещенного никогда не принимали, тем более что ЭПО вводится в организм только с помощью внутривенных инъекций. Кисляков находился только в начале спортивного пути, он входил в пул тестирования РУСАДА, его проверяли на допинг практически каждые три месяца. Не было никакого смысла колоть ЭПО, который сейчас научились очень быстро находить в пробах», – добавил Сергеев.

По информации ТАСС, слушание иска Кислякова к РУСАДА состоится в Хамовническом суде Москвы 28 марта.