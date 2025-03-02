Полина Ткалич о международных стартах: «Понимаю, что могла бы быть там… У меня нет обиды, но желание специально следить пропало»
Бегунья Полина Ткалич заявила, что перестала смотреть международные старты.
Накануне Ткалич победила в забеге на 400 метров на чемпионате России в помещении с результатом 50,98 секунды.
– Насколько волнительно выходить на старт в статусе лидера?
– Статус лидера всегда обязывает и создает давление. Чувство ответственности повышено, но я люблю это ощущение. В последнее время на меня статус лидера не так давит.
– Следите за вашими конкурентками на международной арене?
– Раньше я всегда следила подробно, садилась и смотрела трансляцию. А сейчас я понимаю, что могла бы быть там… У меня нет обиды, но желание специально следить пропало. Конечно, я потом узнаю результаты из социальных сетей, но трансляции не смотрю, – сказала Ткалич.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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