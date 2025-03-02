Полина Ткалич о международных стартах: «Понимаю, что могла бы быть там… У меня нет обиды, но желание специально следить пропало»

Бегунья Полина Ткалич заявила, что перестала смотреть международные старты.

Накануне Ткалич победила в забеге на 400 метров на чемпионате России в помещении с результатом 50,98 секунды.

– Насколько волнительно выходить на старт в статусе лидера?

– Статус лидера всегда обязывает и создает давление. Чувство ответственности повышено, но я люблю это ощущение. В последнее время на меня статус лидера не так давит.

– Следите за вашими конкурентками на международной арене?

– Раньше я всегда следила подробно, садилась и смотрела трансляцию. А сейчас я понимаю, что могла бы быть там… У меня нет обиды, но желание специально следить пропало. Конечно, я потом узнаю результаты из социальных сетей, но трансляции не смотрю, – сказала Ткалич.