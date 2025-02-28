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Чемпионат России в залах. Аплачкина, Макаренко, Чижиков одержали победы, Шубенков – 6-й

Легкоатлеты Аплачкина, Макаренко, Чижиков победили на ЧР в залах, Шубенков – 6-й.

Легкая атлетика

ПСБ чемпионат России в помещении

Москва

Женщины

60 м

1. Кристина Макаренко – 7,25

2. Юлия Караваева – 7,25

3. Янина Луценко (Беларусь) – 7,31

60 м с/б

1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 7,98

2. Виктория Погребняк – 8,13

3. Дарья Осипова – 8,16

3000 м

1. Светлана Аплачкина – 8.48,44

2. Анастасия Красильникова – 8.48,45

3. Мария Ермакова – 8.54,30

Толкание ядра

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,17

2. Елена Трус (Беларусь) – 17,47

3. Алена Гордеева – 17,27

Мужчины

60 м

1. Данил Павлов – 6,62

2. Ярослав Ткалич – 6,66

3. Александр Миронов – 6,66

60 м с/б

1. Артем Макаренко – 7,54

2. Семен Манаков – 7,67

3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,70...

6. Сергей Шубенков – 7,72

3000 м

1. Владимир Никитин – 7.51,04

2. Егор Лимонов – 7.59,69

3. Евгений Рыбаков – 8.00,13

Тройной прыжок

1. Дмитрий Чижиков – 16,94

2. Олег Брайко – 16,67

3. Виталий Павлов – 16,42

Толкание ядра

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,86

2. Максим Афонин – 20,36

3. Евгений Бриги (Беларусь) – 19,41

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoСборная Беларуси
Олег Брайко
Максим Афонин
чемпионат России в залах
Елена Трус
logoсборная России жен
толкание ядра
Олег Томашевич
Алена Гордеева
logoсборная России
Дмитрий Чижиков
Виталий Павлов
logoсборная Беларуси жен
logoАлена Дубицкая
результаты
Мария Ермакова
Светлана Аплачкина
Евгений Рыбаков
Владимир Никитин
Бег
Егор Лимонов
Анастасия Красильникова
logoВиталий Парахонько
Артем Макаренко
Семен Манаков
logoСергей Шубенков
Виктория Погребняк
logoЭльвира Граборенко (Герман)
Кристина Макаренко (Сивкова)
Юлия Караваева
Дарья Осипова
Ярослав Ткалич
Данил Павлов
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