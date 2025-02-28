Чемпионат России в залах. Аплачкина, Макаренко, Чижиков одержали победы, Шубенков – 6-й
Легкая атлетика
ПСБ чемпионат России в помещении
Москва
Женщины
60 м
1. Кристина Макаренко – 7,25
2. Юлия Караваева – 7,25
3. Янина Луценко (Беларусь) – 7,31
60 м с/б
1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 7,98
2. Виктория Погребняк – 8,13
3. Дарья Осипова – 8,16
3000 м
1. Светлана Аплачкина – 8.48,44
2. Анастасия Красильникова – 8.48,45
3. Мария Ермакова – 8.54,30
Толкание ядра
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,17
2. Елена Трус (Беларусь) – 17,47
3. Алена Гордеева – 17,27
Мужчины
60 м
1. Данил Павлов – 6,62
2. Ярослав Ткалич – 6,66
3. Александр Миронов – 6,66
60 м с/б
1. Артем Макаренко – 7,54
2. Семен Манаков – 7,67
3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,70...
6. Сергей Шубенков – 7,72
3000 м
1. Владимир Никитин – 7.51,04
2. Егор Лимонов – 7.59,69
3. Евгений Рыбаков – 8.00,13
Тройной прыжок
1. Дмитрий Чижиков – 16,94
2. Олег Брайко – 16,67
3. Виталий Павлов – 16,42
Толкание ядра
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,86
2. Максим Афонин – 20,36
3. Евгений Бриги (Беларусь) – 19,41
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