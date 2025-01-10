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Сергей Шубенков: «С Коу нереально договориться о нашем возвращении. Нужно дождаться, когда другой к власти придет»

Сергей Шубенков считает, что с Коу невозможно договориться о допуске россиян.

Британец Себастьян Коу возглавляет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Я думаю, что с Коу нереально договориться о нашем возвращении. Нужно дождаться, когда другой к власти придет, если придет.

Договариваться-то надо, как-то туда все равно надо двигаться, мы за бортом оставаться вечно не можем, не должны, вообще все неправильно. Поэтому позиция ВФЛА мне понятна, она правильная. Что-то надо делать, определенно, но я даже не знаю, с чего начать и какие точки соприкосновения искать, может быть, деньги серьезные надо привлекать. Но сколько их ранее было влито в World Athletics, а результат какой сейчас мы имеем?

Но с Коу, повторюсь, бесполезно общаться. Я читал не так давно про его встречу с главой Индии Нарендрой Моди в конце ноября, когда Коу туда приезжал с визитом. Как я понимаю, глава World Athletics пытался там заручиться поддержкой на выборах президента МОК в обмен на то, что Индии может быть предоставлено право провести первенство мира. Я весьма удивлен этим, Россию они отстранили, а с Индией у них все в порядке?

Мне еще запомнились заявление Коу, что World Athletics прекрасно функционирует, что они добились полного гендерного равенства в совете. А разве это является показателем успешности работы федерации, что сейчас творится в головах британцев, на что их усилия ментальные направлены? Нас разделяет глобальная стена, которая с каждым последующим днем становится все крепче. Другие ценности у людей, как говорится, мы о теплом, а они о мягком», – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoСебастьян Коу
logoСергей Шубенков
logoсборная России
Бег
World Athletics (IAAF)
logoМОК
ВФЛА
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