Шубенков сравнил выборы главы МОК с эпизодом сериала «Южный парк»: «Выборы будут между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом»

Сергей Шубенков сравнил выборы президента МОК с эпизодом сериала «Южный парк».

Действующий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах покинет пост в этом году. Его преемник станет известен по итогам выборов, которые пройдут 20 марта в Греции.

«Ни за чем следить не хочется, так, долетает что-то. Согласен, выборы президента МОК беспокоят. Как в South Park (сериале «Южный парк» – Спортс’’), выборы будут между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. Примерно так.

Переходим к домашней повестке. В Букингемском дворце кто-то спер занавески. Разве можно после этого московскую мэрию упрекать, что небрежно ведет бухгалтерию? Ну пусть Самаранч-младший будет (один из нынешних кандидатов на пост президента МОК – Спортс’’).

При папе было хорошо, может, при сыне будет так же хорошо. Вообще не нравится мне, куда олимпийское движение идет», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Шубенков .