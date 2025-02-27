Okko покажет чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении-2025.

Турнир пройдет с 6 по 9 марта в Апелдорне (Нидерланды) .

Okko приобрел права на трансляцию крупнейших турниров, проходящих под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (WA) и Европейской легкоатлетической ассоциации (EA). В том числе – на показ чемпионатов мира и Европы.