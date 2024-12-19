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Okko покажет Кубок Наций Персидского залива. Турнир пройдет с 21 декабря по 3 января в Кувейте

Okko покажет Кубок Наций Персидского залива по футболу.

«Okko эксклюзивно покажет Кубок Наций Персидского залива по футболу. Событие пройдет с 21 декабря по 3 января в Кувейте и соберет главные национальные сборные региона.

В 26-м розыгрыше Кубка примут участие 8 команд, представляющих страны Персидского залива: Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Йемен, Катар и Ирак. В числе участников турнира: Зидан Икбал («Утрехт», Ирак), Сауд Абдельхамид («Рома», Саудовская Аравия), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Акрам Афифа («Аль-Садд», Катар) и другие.

Трансляции Кубка Наций Персидского залива в Okko начнутся 21 декабря в 20:00 по московскому времени с матча-открытия турнира, в котором встретятся Кувейт и Оман. Игру прокомментирует Лионель Абба. В 22:30 зрители смогут посмотреть матч Катар – ОАЭ с комментарием Николая Саприна. Все игры будут доступны как в прямом эфире, так и в записи.

Следить за расписанием матчей Кубка Наций Персидского залива можно в соцсетях Okko Спорт», – говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: пресс-служба Okko
logoАль-Хилаль
logoвысшая лига ОАЭ
logoЗидан Икбал
logoсерия А Италия
болельщики
logoУтрехт
logoвысшая лига Кувейт
Кубок Персидского залива
logoвысшая лига Ирака
logoАль-Садд
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoСборная Ирана по футболу
logoСалем Аль-Досари
телевидение
logoбундеслига Германия
logoРома
Абдулла Афифа
logoНиколай Саприн
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoOkko
logoвысшая лига Катар
logoвысшая лига Бахрейн
logoСборная Катара по футболу
logoСауд Абдельхамид
logoСборная Ирака по футболу
logoсборная Кувейта по футболу
logoСборная Бахрейна по футболу
logoСборная Йемена по футболу
logoСборная Омана по футболу
logoСборная ОАЭ по футболу
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