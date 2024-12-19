Okko покажет Кубок Наций Персидского залива. Турнир пройдет с 21 декабря по 3 января в Кувейте

Okko покажет Кубок Наций Персидского залива по футболу.

«Okko эксклюзивно покажет Кубок Наций Персидского залива по футболу. Событие пройдет с 21 декабря по 3 января в Кувейте и соберет главные национальные сборные региона.

В 26-м розыгрыше Кубка примут участие 8 команд, представляющих страны Персидского залива: Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Йемен, Катар и Ирак. В числе участников турнира: Зидан Икбал («Утрехт», Ирак), Сауд Абдельхамид («Рома», Саудовская Аравия), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Акрам Афифа («Аль-Садд», Катар) и другие.

Трансляции Кубка Наций Персидского залива в Okko начнутся 21 декабря в 20:00 по московскому времени с матча-открытия турнира, в котором встретятся Кувейт и Оман. Игру прокомментирует Лионель Абба. В 22:30 зрители смогут посмотреть матч Катар – ОАЭ с комментарием Николая Саприна. Все игры будут доступны как в прямом эфире, так и в записи.

Следить за расписанием матчей Кубка Наций Персидского залива можно в соцсетях Okko Спорт», – говорится в сообщении пресс-службы сервиса.