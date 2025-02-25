Дегтярев о выборах главы МОК: «Многие разжигают, что если Коу победит, то России конец. Мы ни на кого не ставим и найдем точки соприкосновения с любым»
20 марта в Греции пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК).
– Через месяц выборы президента МОК. Насколько это волнующая тема?
– Это важный вопрос для всего мирового спорта, не только для нас. Многие разжигают, что если лорд Себастьян Коу (британец, возглавляет World Athletics – Спортс’‘) победит, то России конец. Мы ни на кого не ставим и, убежден, найдем точки соприкосновения с любым. Чтобы превратить это убеждение в результат, мы сейчас напряженно работаем.
– Почему?
– Потому что мир прагматичен, и без России многие старты, включая Олимпийские игры, теряют.
– Он [российских] легкоатлетов 10 лет не пускает.
– Президент МОК и президент World Athletics – это большая разница. Мы вернемся при любом президенте. Это мое убеждение, – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев в интервью Спортсу’’.
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
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