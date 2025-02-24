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Михаил Дегтярев: «У меня положительный прогноз на восстановление ОКР и постепенный отход от ограничений против наших спортсменов»

Дегтярев дал положительный прогноз на восстановление ОКР и возвращение россиян.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о возможном снятии ограничений с российских спортсменов.

– Контактов много – встречаемся в том числе с нашими европейским коллегами в неформальном ключе, в основном в нейтральных странах Персидского залива, в Cредней Азии, в Стамбуле несколько встреч прошло. Мы стараемся перевести из политической в юридическую плоскость наши отношения.

– А они все про политику молвят?

– И с той стороны, да и с нашей, надо честно сказать, до последних месяцев – до мая прошлого года – больше было про политику. И меньше – про юридическую часть.

Возьмем, например, вопрос восстановления Олимпийского комитета России. Есть решение, есть мотивировочная часть. Мы преодолели этот вопрос и ждем решение исполкома МОК по признанию нашего комитета.

Это будет после 20-х чисел марта, когда МОК изберет нового президента. От этого многое зависит. Все-таки фигура у руля играет большую роль. Хотя это коллективный орган. Будем ждать. Мы найдем общий язык с любым президентом МОК, включая даже лорда Себастьяна Коу. Несмотря на его русофобскую позицию в легкой атлетике, быть президентом федерации и быть президентом МОК – это две большие разницы.

У меня положительный прогноз на восстановление и олимпийского комитета, и постепенный отход от всех ограничений против наших спортсменов, – сказал Дегтярев в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoМОК
отстранение и возвращение России
logoМихаил Дегтярев
ОКР
logoСебастьян Коу
Политика
Министерство спорта России
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