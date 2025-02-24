Михаил Дегтярев: «Если нас отстраняют – мы судимся. Сейчас отсудили у МОК почти 5 млн долларов за 2022 год»

Михаил Дегтярев рассказал, что Россия отсудила у МОК почти 5 млн долларов.

– Что касается Лос-Анджелеса, командные виды?

– Уверен, все будет хорошо.

– А на чем основана ваша уверенность?

– На общении и на знании. И на юридической практике. Вы поймите, если нас отстраняют – мы судимся. Кстати, сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 год – почти 5 млн долларов. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями. Я об этом говорил с первых дней. У нас штат юристов – в ОКР и в министерстве спорта – увеличен, мы приняли в штат очень хороших ребят, в том числе и за штат, – сказал министр спорта РФ в эфире «Матч ТВ».